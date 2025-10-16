InícioDiversão e Arte
Cine Brasília exibe o clássico ‘O mágico de Oz’, com Judy Garland

A sessão única é neste domingo (19/10), às 11h, com ingressos de R$ 5

A obra recebeu dois prêmios no Oscar - (crédito: Reprodução)

Neste fim de semana, o Cine Brasília exibe O mágico de Oz, o clássico que conquistou Hollywood. O relançamento traz a oportunidade do público revisitar ou conhecer a famosa história da garota que seguiu uma estrada de tijolos amarelos e marcou a infância de uma geração. A sessão única é neste domingo (19/10), às 11h, e os ingressos já estão à venda por R$ 5. 

Quando um ciclone atinge a cidade de Kansas, a jovem Dorothy (Judy Garland) — ao lado do fiel companheiro de quatro patas, Totó — é levada para a mágica terra de Oz. Em busca do Mágico, a menina encontra improváveis companheiros durante a viagem e se aventura pelo caminho de tijolos amarelos. Dirigido por Victor Fleming e lançado em 1939, o longa-metragem se baseia no romance infantil homônimo de L.Frank Baum. 

O filme se consagrou como um dos marcos do cinema hollywoodiano, com a inovadora transição do sépia ao Technicolor, por canções icônicas como Over the rainbow e poderosas lições de autoconhecimento, superação e amor. A obra recebeu dois prêmios no Oscar e foi selecionada pela Biblioteca do Congresso dos EUA como uma das obras mais significativas da história do cinema.

Por Luisa Mello
postado em 16/10/2025 11:52
