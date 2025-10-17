InícioCidades DF
Polícia cumpre mandados contra ex-servidor por perseguição nas redes sociais

Homem, que se apresenta como jornalista e blogueiro, tem histórico de ataques a autoridades e figuras públicas; entre as vítimas, uma pessoa teve divulgados o endereço e imagens da casa, captadas por drone

A operação é vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpriu, nesta sexta-feira (17/10), mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra um ex-servidor público investigado por perseguição e crimes contra a honra praticados nas redes sociais. A operação é vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).

As investigações começaram após denúncia de uma vítima que relatou ser alvo de ataques sistemáticos, com publicações difamatórias, exposição de dados pessoais e perseguição presencial. Segundo a PCDF, o suspeito, que se autodeclara jornalista e blogueiro, tem cerca de 50 mil seguidores e usa as redes sociais para direcionar ofensas e ataques a diferentes pessoas, especialmente autoridades e figuras políticas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui um histórico criminal com dezenas de registros por crimes contra a honra, o que demonstra um padrão de comportamento voltado à prática reiterada dessas condutas. No caso investigado, as ações começaram com a divulgação de informações pessoais e profissionais da vítima e evoluíram para invasões mais graves de privacidade, entre elas, a captação não autorizada de imagens do interior da residência, feita por meio de um drone. O suspeito divulgou, inclusive, o endereço completo e fotos detalhadas da casa da vítima.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para recolher dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir com as investigações. O Poder Judiciário determinou a aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de o investigado se aproximar da vítima em um raio de 500 metros.

A PCDF destacou que as medidas visam interromper a continuidade dos crimes, garantir a integridade física e emocional da vítima e de seus familiares, além de reforçar o compromisso da instituição no combate aos crimes cibernéticos e na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Por Mariana Saraiva
postado em 17/10/2025 18:54
