Ingresso do Parque Nacional sobe para R$ 40 a partir de novembro

A partir de 1º de novembro de 2025, o ingresso para visitar o Parque Nacional de Brasília passará de R$ 38 para R$ 40. O reajuste faz parte da atualização da tabela de ingressos e serviços nas Unidades de Conservação federais, publicada nesta quinta-feira (16/10) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Diário Oficial da União.

De acordo com a nova portaria, o desconto de 50% será mantido para moradores do Distrito Federal e das regiões consideradas como entorno, conforme definição reconhecida pelo IBGE (Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás). Crianças de até 12 anos e idosos continuam isentos da cobrança.

Além do ingresso, a portaria também atualiza os valores de serviços e atividades ligados ao uso público das unidades. Entre eles está o credenciamento anual de condutores de visitantes, que passa a custar R$ 73. Segundo o ICMBio, a revisão das tarifas segue o previsto na Instrução Normativa nº 15/2022 e tem como objetivo manter o equilíbrio financeiro das operações, promover melhorias na infraestrutura e ampliar a conservação dos parques federais.

O Instituto ainda esclarece que unidades que utilizam sistemas de agendamento poderão optar por realizar o agendamento sem cobrança de ingresso, e que os valores de outros serviços administrativos ou técnicos continuarão valendo conforme normas anteriores publicadas no Diário Oficial da União.