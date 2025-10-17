InícioCidades DF
VIOLÊNCIA

Adolescente morre após ser esfaqueado na Asa Sul

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos

Vítima, de 16 anos, foi levada ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Renato Araújo / Agência Brasília)
Vítima, de 16 anos, foi levada ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Renato Araújo / Agência Brasília)

Um adolescente de 16 anos morreu nesta sexta-feira (17/10) após ser esfaqueado na Asa Sul. Cinco adolescentes foram apreendidos no Paranoá, pela Polícia Militar, suspeitos do ato infracional. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo relataram testemunhas à PMDF, o crime ocorreu por volta das 19h, na Quadra 113 Sul. Os policiais conseguiram encontrar os suspeitos por meio do sistema de rastreamento do celular. Durante a abordagem, os adolescentes informaram que o autor da facada está foragido. Militares seguem mobilizados para encontrar o suspeito.

Matéria em atualização

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/10/2025 21:58 / atualizado em 17/10/2025 22:09
SIGA
x