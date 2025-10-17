InícioCidades DF
Influencer Klebim é condenado a 9 anos de prisão por organização criminosa

Decisão do TJDFT considerou o réu e outros três acusados líderes de um esquema que vendia rifas ilegais de carros de luxo e dissimulava milhões de reais em lucros

Klebim comprava veículos no nome de empresas de fachada - (crédito: Redes sociais)
A Justiça do Distrito Federal proferiu, nesta sexta-feira (17/10), sentença condenatória contra o grupo responsável por um esquema de rifas ilegais. O influencer Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebim, foi condenado a uma pena de nove anos de reclusão pelos crimes de organização criminosa, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) apontou um esquema de movimentação financeira ilícita no Distrito Federal. Klebim e outros acusados, incluindo Pedro Henrique Barroso Neiva, Alex Bruno da Silva Vale e Vinícius Couto Farago, foram considerados líderes de uma organização criminosa ativa entre 2019 e 2022.

 O grupo utilizava plataformas on-line para vender rifas com prêmios de alto valor, como carros de luxo e eletrônicos, configurando exploração ilegal de jogos de azar.

Lavagem de dinheiro 

A vertente mais complexa do caso foi o crime de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, os valores obtidos com as rifas eram dissimulados por meio de contas bancárias de empresas de fachada. O dinheiro era declarado às autoridades como se fosse oriundo de prestação de serviços de publicidade, não realizados, visando ocultar a origem ilícita.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Klebim, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 17/10/2025 20:48
