Influencer Klebim é condenado a 9 anos de prisão por organização criminosa

Klebim comprava veículos no nome de empresas de fachada - (crédito: Redes sociais)

A Justiça do Distrito Federal proferiu, nesta sexta-feira (17/10), sentença condenatória contra o grupo responsável por um esquema de rifas ilegais. O influencer Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebim, foi condenado a uma pena de nove anos de reclusão pelos crimes de organização criminosa, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) apontou um esquema de movimentação financeira ilícita no Distrito Federal. Klebim e outros acusados, incluindo Pedro Henrique Barroso Neiva, Alex Bruno da Silva Vale e Vinícius Couto Farago, foram considerados líderes de uma organização criminosa ativa entre 2019 e 2022.

O grupo utilizava plataformas on-line para vender rifas com prêmios de alto valor, como carros de luxo e eletrônicos, configurando exploração ilegal de jogos de azar.

Lavagem de dinheiro

A vertente mais complexa do caso foi o crime de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, os valores obtidos com as rifas eram dissimulados por meio de contas bancárias de empresas de fachada. O dinheiro era declarado às autoridades como se fosse oriundo de prestação de serviços de publicidade, não realizados, visando ocultar a origem ilícita.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Klebim, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue aberto.