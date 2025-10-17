OAB/DF se pronuncia sobre advogado identificado como autor de incêndio

Advogado de 37 anos ateou fogo na árvore ao lado de uma criança - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

*Por Ana Carolina Alli

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) se pronunciou sobre o caso do advogado identificado como responsável por causar um incêndio que destruiu uma árvore histórica, a gameleira da 704/705 Norte. Em nota, a entidade declarou que acompanha os fatos e está acionando a Comissão de Meio Ambiente.

“Ele [o advogado] responde agora às investigações policiais sobre atos que cometeu em sua vida civil. Assim, primeiramente, deve responder a essas investigações. A Ordem é um conselho de classe e apura diretamente infrações profissionais. E o que a OAB/DF fará neste momento é o acompanhamento do caso, por meio da Comissão de Meio Ambiente".

No último domingo (12/10), um incêndio destruiu a árvore de 42 anos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o autor como sendo um advogado de 37 anos, sem passagens anteriores pela polícia.

No momento que ateou fogo na base da árvore, por volta das 20h, o advogado estava acompanhado de uma criança, provavelmente o filho.

Conforme a apuração do Correio, o homem teria acendido o fogo como uma “brincadeira” para entreter a criança, mas perdeu o controle das chamas, que, rapidamente, se espalharam e consumiram a árvore de mais de 40 anos.

O incêndio também provocou a quebra de vidraças de estabelecimentos próximos e colocou em risco a vida e a saúde de pessoas que estavam no local.