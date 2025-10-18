Calor de 32°C e possibilidade de chuva neste sábado (18/10) no DF

O Distrito Federal deve ter um sábado (18/10) de calor e tempo instável. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista é de 32°C, enquanto a mínima deve ficar em 21°C. A umidade relativa do ar varia entre 90% nas primeiras horas do dia e 30% no período mais quente, deixando o clima abafado.

Durante a manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens, e os ventos sopram de nordeste a norte, com intensidade fraca. À tarde, o tempo segue encoberto, com possibilidade de chuva isolada, e o vento muda para direção norte-oeste. Já à noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos de oeste a sudoeste, também de baixa intensidade.

Essas condições refletem o período de transição para a estação chuvosa, que costuma trazer aumento da nebulosidade e pancadas de chuva típicas do fim de tarde. A recomendação é se proteger do calor durante o dia e se preparar para possíveis chuvas rápidas no início da noite.