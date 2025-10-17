Calor segue até sábado e chuva deve retornar somente no domingo, diz Inmet

Clima no DF: calor segue até sábado; chuva deve retornar no domingo, diz Inmet - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Os brasilienses devem se preparar para mais alguns dias de tempo firme e temperaturas elevadas antes da volta das chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica calor predominante até sábado (18/10), com possibilidade de chuva somente a partir de domingo (19/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Fiden a mudança no clima deve provocar redução nas temperaturas. “O brasiliense que quiser aproveitar o tempo seco tem que fazer isso até sábado. A partir de domingo, já deve começar a chover”, disse o especialista. Segundo ele, as chuvas mais frequentes e contínuas devem se estabelecer de forma consistente na virada para novembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo dados do órgão, no Plano Piloto, a manhã desta sexta-feira (16/10) começou com mínima de 20 °C e umidade relativa do ar em torno de 75%. No período da tarde, a expectativa é de máxima de 31 °C e queda da umidade para cerca de 30%. “A chance de chuva hoje é muito fraca, apenas possibilidade isolada. Se ocorrer, será algo bem pontual e de baixa intensidade”, explicou o especialista.

Em outras regiões do Distrito Federal, como Gama, as temperaturas foram mais amenas ao amanhecer, chegando a 18 °C, com umidade máxima de 80%. No entanto, o calor deve aumentar no decorrer do dia, podendo alcançar até 33 °C na região.