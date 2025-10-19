Bolão de Ceilândia bate na trave em sorteio da Mega-Sena

Dois bilhetes sorteados em diferentes locais em Brasília (DF) bateram na trave. Os dois apostadores acertaram cinco dos seis números - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O prêmio de R$ 47,8 milhões sorteado durante o concurso 2929 da Mega-Sena, desse sábado (18/10), não ficou com um único ganhador. Isso ocorre pela ausência de acertos de todos os números. Por isso, o prêmio está acumulado para o próximo concurso. No entanto, dois bilhetes registrados em diferentes locais em Brasília (DF) bateram na trave.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dois apostadores acertaram cinco números na modalidade. O primeiro, comprado na Loteria Quatrocentos e Treze Sul LTDA, situada na quadra 413 da Asa Sul, foi premiado com R$ 48.914,30 mil. O tipo de aposta feita foi simples.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em Ceilândia, o segundo bilhete, que é um bolão, foi premiado com exatos R$ 97.828,50 mil. A loteria onde a aposta foi comprada é a Loterias Castelo Forte Ceilândia LTDA, localizada na QNM 33. Essa aposta, no entanto. O maior valor recebido referente ao sorteio do concurso 2929 da Mega-Sena, no entanto, foi entregue no Ceará. Na capital Fortaleza, um bilhete feito em formato bolão rendeu a premiação exata de R$ 244.571,46 mil.

O próximo concurso da Mega-Sena, o de número 2930, está marcado para a próxima terça-feira (21/10). De acordo com o portal da Loterias Caixa, a estimativa de prêmio é de R$ 76 milhões.