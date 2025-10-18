Crianças em tratamento contra câncer têm dia de passeio em parque

Dia de "respiro" para as crianças teve muito sorriso - (crédito: Divulgação / Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) e Hospital Sírio-Libanês)

Um grupo com cerca de 70 crianças em tratamento contra o câncer recebeu, neste sábado (18/10), acesso livre para todos os brinquedos do parque Nicolândia, localizado no Parque da Cidade, no centro de Brasília. Os pequenos recebem os cuidados médicos como pacientes do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) e do Hospital Sírio-Libanês.

Em nota, os hospitais afirmam que a data serviu como um respiro para os jovens, já que a rotina, ao invés de repleta de brincadeiras, costuma ter sessões de rádio e quimioterapia em abundância, além de constantes consultas.

"Mas, neste sábado, a rotina deu lugar a gargalhadas, cores e movimento. Junto com seus pais, cada paciente pôde participar das atrações mais adequadas, ao lado dos profissionais de saúde que os acompanham no dia a dia. A programação também incluiu um lanche especial na praça de alimentação do parque", afirmaram as instituições em nota.

A coordenadora de Responsabilidade Social do Hospital Sírio-Libanês, Talita Aquino, ressalta que a data é um momento para celebração. "Hoje é um dia para celebrarmos todas as vitórias. Fazemos questão de trazê-los para um ambiente fora do hospital, onde possam simplesmente ser crianças, brincar e interagir, inclusive com os profissionais que costumam ver de jaleco ou uniforme", destacou.

Diversos perfis de pacientes estiveram no local para aproveitar. Haviam crianças em começo de tratamento, outras em estágio mais avançado, e ainda quem já superou a luta contra o câncer. Geraldo Magalhães, 18 anos, foi um dos que já não convive mais com o diagnóstico. "Foi difícil passar a infância e a adolescência dentro do hospital, mas aprendi muito. Essas experiências me tornaram uma pessoa melhor", relembrou.

Hospital Sírio-Libanês e Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) mantêm uma parceria desde 2014. Por meio dela, pacientes do HCB podem fazer sessões de radioterapia de forma gratuita no Centro de Oncologia do Sírio-Libanês, na Asa Sul.

