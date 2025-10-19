Adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia

O tumulto começou quando uma voluntária em ações sociais chegou ao abrigo - (crédito: PMDF)

Duas adolescentes foram responsáveis por depredar um abrigo que acolhe menores em situação de abandono, em Samambaia, na tarde desse sábado (18/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o responsável pelo local, que se identificou como “pai de adoção” da casa, o tumulto começou quando uma voluntária em ações sociais chegou ao abrigo com o objetivo de oferecer auxílio religioso e levar alimentos aos acolhidos.

Durante a visita, as duas adolescentes iniciaram a confusão quebrando móveis e eletrodomésticos da residência. Em seguida, elas foram até a área externa e passaram a danificar o veículo da voluntária, um Toyota Etios, estacionado em frente ao imóvel.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada pelo Copom e conseguiu controlar a situação. Três adolescentes envolvidas foram conduzidas à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).

Durante o registro da ocorrência, foi constatado que uma das jovens possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, que foi cumprido imediatamente. O veículo danificado foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado na DCA II, onde foram adotadas as medidas cabíveis.