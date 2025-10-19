InícioCidades DF
Adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia

PMDF controlou a situação e levou três adolescentes à DCA II; uma delas tinha mandado de busca e apreensão em aberto

O tumulto começou quando uma voluntária em ações sociais chegou ao abrigo - (crédito: PMDF)
Duas adolescentes foram responsáveis por depredar um abrigo que acolhe menores em situação de abandono, em Samambaia, na tarde desse sábado (18/10).

De acordo com o responsável pelo local, que se identificou como “pai de adoção” da casa, o tumulto começou quando uma voluntária em ações sociais chegou ao abrigo com o objetivo de oferecer auxílio religioso e levar alimentos aos acolhidos.

Durante a visita, as duas adolescentes iniciaram a confusão quebrando móveis e eletrodomésticos da residência. Em seguida, elas foram até a área externa e passaram a danificar o veículo da voluntária, um Toyota Etios, estacionado em frente ao imóvel.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada pelo Copom e conseguiu controlar a situação. Três adolescentes envolvidas foram conduzidas à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).

Durante o registro da ocorrência, foi constatado que uma das jovens possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, que foi cumprido imediatamente. O veículo danificado foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado na DCA II, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 19/10/2025 16:34
