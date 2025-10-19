Primeira-dama do Distrito Federal lê oração universal no Vaticano

Mayara Noronha, primeira-dama do Distrito Federal, leu a Oração Universal no Vaticano neste domingo (19/10) - (crédito: Reprodução/redes sociais )

Neste domingo (19/10), Mayara Noronha, primeira-dama do Distrito Federal, teve a honra de ler a oração universal durante a Santa Missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em uma publicação emocionante nas redes sociais, ela compartilhou a emoção do momento. "Viver é sentir quem caminha ao nosso lado. E sentir é permitir que cada detalhe, cada pessoa, cada momento, tenha o seu espaço sagrado dentro de nós", escreveu.

A oração universal é uma parte essencial da liturgia católica, em que são apresentadas preces e intenções por diversas causas e pessoas, incluindo autoridades, necessitados, e a comunidade em geral, pedindo a Deus por proteção, conforto e bênçãos.

A leitura da oração universal é feita por um membro da comunidade, que pode ser um fiel, um representante da igreja, um convidado especial ou autoridades presentes. Em ocasiões solenes, como missas oficiais no Vaticano, pessoas de destaque, como líderes comunitários ou autoridades civis, podem ser convidadas para desempenhar esse papel, simbolizando a união entre fé e sociedade.