Caseiro de chácara é assassinado na frente da esposa, no Recanto das Emas

Caseiro foi morto no Recanto das Emas, em uma propriedade perto da BR-060 - (crédito: Reprodução Google Street View)

O caseiro de uma chácara no Recanto das Emas foi assassinado na manhã desta segunda-feira (20/10), O crime foi registrado por volta das 05h30, na BR 060, km 17, chácara 01, sentido Goiânia. A identididade da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a mulher do caseiro presenciou o crime.

O pedido de socorro chegou para o Corpo de Bombeiros às 5h49. A Polícia Militar do Distrito Federal está na região, em uma área de mata, em busca do criminoso. Segundo a corporação, o homem foi encontrado com marcos de tiro. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

