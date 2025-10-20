Caseiro de chácara é assassinado na frente da esposa, no Recanto das Emas

O caseiro de uma chácara no Recanto das Emas foi assassinado na manhã desta segunda-feira (20/10), O crime foi registrado por volta das 05h30, na BR 060, km 17, chácara 01, sentido Goiânia. A identididade da vítima ainda não foi divulgada.
De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a mulher do caseiro presenciou o crime.
O pedido de socorro chegou para o Corpo de Bombeiros às 5h49. A Polícia Militar do Distrito Federal está na região, em uma área de mata, em busca do criminoso. Segundo a corporação, o homem foi encontrado com marcos de tiro. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.
