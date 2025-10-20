Voos são cancelados e desviados do aeroporto de Brasília em função do mau tempo

Passageiros que tiveram problemas com voos cancelados ou atrasados devem procurar as cias aéreas ou a ANAC. Foto de 19/07/2024 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Só hoje, 10 voos foram cancelados e, segundo assessoria de comunicação do aeroporto, não há registro de voos atrasados. Ontem, após a chegada da forte chuva, 14 voos foram alternados para Goiânia ou Confins. Outros voos atrasaram, gerando impacto para os passageiros que tinham escala em Brasília.

No total, 26 voos atrasaram tanto na chegada quanto na partida e 7 voos que decolariam de Brasília foram cancelados. Conforme nota da assessoria, o Aeroporto de Brasília segue operando normalmente nesta manhã.

Passageiros que, eventualmente, foram impactados devem entrar em contato com as cias aéreas em busca de apoio. Caso não tenha resposta, o cliente pode procurar a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) através do telefone 163.

Outros impactos em função da chuva

Asa Sul

Na manhã desta segunda-feira (20/10) duas árvores caíram na Asa Sul gerando impacto para o trânsito de moradores. Os registros foram identificados na SQS 112, bloco B e na SQS 302 bloco C. Na região de Sobradinho também há registro de queda de árvores e falta de energia desde a madrugada. A Neonergia foi procurada, mas ainda não emitiu nota.

Ceilândia

No Sol Nascente, quatro casas foram gravemente atingidas pela chuva. O Corpo de Bombeiros precisou resgatar os moradores e realizar buracos nos muros para que água pudesse escoar. A Defesa Civil foi acionada para averiguar a situação dos imóveis.

"As equipes se depararam com uma rua completamente alagada, com o nível da água chegando à cintura de uma pessoa adulta. As equipes de resgate precisaram abrir furos em alguns muros para facilitar o escoamento da água e utilizaram bombas para o esgotamento, enquanto os moradores das residências atingidas eram conduzidos a um local seguro", diz a nota da corporação.



