Mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis no DF nesta segunda-feira (20/10)

Entre os destaques estão as vagas para açougueiro e eletrotécnico - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda-feira (20/10), 827 vagas de emprego em diferentes áreas. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,4 mil, com chances para candidatos de vários níveis de escolaridade, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) e aprendizes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os destaques estão cinco vagas para açougueiro, em Águas Claras, com remuneração de R$ 2.450, e três para eletrotécnico, com salário de R$ 2.458. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Bolão de Ceilândia bate na trave em sorteio da Mega-Sena

Bolão de Ceilândia bate na trave em sorteio da Mega-Sena Cidades DF Chuva forte cai em diversos pontos do DF na noite deste domingo (19/10)

Chuva forte cai em diversos pontos do DF na noite deste domingo (19/10) Cidades DF Entre orações e aplausos, centenas se despedem de Isaac Vilhena

Entre orações e aplausos, centenas se despedem de Isaac Vilhena Cidades DF Adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia

Adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia Cidades DF Primeira-dama do Distrito Federal lê oração universal no Vaticano

Primeira-dama do Distrito Federal lê oração universal no Vaticano Cidades DF "Ele era amor, ele era luz": amigos e familiares se despedem de Isaac Vilhena