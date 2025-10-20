Mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis no DF nesta segunda-feira (20/10)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda-feira (20/10), 827 vagas de emprego em diferentes áreas. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,4 mil, com chances para candidatos de vários níveis de escolaridade, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) e aprendizes.
Entre os destaques estão cinco vagas para açougueiro, em Águas Claras, com remuneração de R$ 2.450, e três para eletrotécnico, com salário de R$ 2.458. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.
