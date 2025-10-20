Homem é preso na Candangolândia após estuprar e ameaçar mulher com faca

O investigado, em situação de rua, foi preso no sábado (18), dois dias após estuprar e ameaçar a vítima de 25 anos na quinta-feira (16) - (crédito: Divulgação)

Dois dias após estuprar e ameaçar uma mulher com faca, um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde de sábado (18/10). De acordo com a 4ª Delegacia de Polícia (Guará), o crime ocorreu na quinta-feira (16/10), próximo ao McDonald's da TASA/Candangolândia.

As investigações apontaram que o autor, em situação de rua, com uma faca, forçou a vítima, de 25 anos, à ter relações sexuais. O homem foi identificado por imagens de câmeras de segurança que indicaram uma rota de fugo. A vítima reconheceu o autor, e, durante a prisão dele, foi apreendida uma lâmina de faca compatível com a arma do crime.

O suspeito foi preso temporariamente, com base nas provas, incluindo laudo pericial do IML, o depoimento de testemunha e antecedentes criminais do investigado, com múltiplas passagens por crimes violentos, “evidenciando seu alto grau de periculosidade e padrão de violência contra mulheres”.

O homem permanecerá detido por 30 dias, enquanto as investigações devem ser aprofundadas.

