Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 10 ocorrências de queda de árvore no DF

Com ventania, árvore caiu sobre a calçada na SQS 112 Sul - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros/DF)

Entre a noite de domingo (19/10) e as primeiras horas desta segunda-feira (20/10), o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 10 pedidos de socorro relacionados à queda ou risco de queda de árvores no Distrito Federal, devido à forte chuva.

O temporal da noite de ontem atingiu Águas Claras, Sudoeste, Estrutural, Samambaia entre outras regiões.

Na manhã de hoje, moradores da SQS 112 Sul, próximo ao Bloco B, pediram ajuda porque uma árvore caiu sobre a calçada e a outra ficou com vários galhos pendurados, ambas oferecendo risco aos pedestres. Os militares isolaram a área e fizeram a poda de segurança.

Vôos cancelados

A forte tempestade também complicou as operações no Aeroporto de Brasília. Dezenas de voos foram cancelados ou desviados, inclusive na manhã desta segunda-feira (20/10).

Durante períodos de chuvas intensas, o Corpo de Bombeiros orienta a população a não buscar abrigo ou estacionar veículos próximos a árvores, devido ao risco de quedas e de choques elétricos causados por descargas atmosféricas ou mesmo contato dos galhos com a rede energizada.