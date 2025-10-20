PM prende homem suspeito de agredir e roubar celulares de ex-mulher

O homem foi encontrado em posse dos dois celulares, uma porção e um cigarro de maconha e setenta reais em espécie - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso nesta segunda-feira (20/10), suspeito de agredir a ex-companheira e roubar dois celulares dela. A ação da equipe de Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) da PM ocorreu às 8h50, na Candangolândia.

Os policiais militares foram acionados pela vítima, que relatou que o ex-companheiro foi à sua casa, na QR 4, para realizar uma transferência Pix. Em seguida, o homem a agrediu e tomou à força dois aparelhos celulares, um dos quais quebrou durante a briga.

Segundo as investigações, o suspeito fugiu em um veículo com os celulares e foi localizado pela equipe do Provid. Foi encontrado em posse do homem os dois celulares, uma porção e um cigarro de maconha e R$ 70 em espécie.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi registrada a ocorrência de violência contra a mulher, roubo e posse de entorpecentes.