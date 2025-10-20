Adolescente suspeito de vender drogas é apreendido no Núcleo Bandeirante

Uma equipe do 25º Batalhão notou atitude suspeita do adolescente, que tentou se desfazer de seus pertences - (crédito: Divulgação/PMDF)

Em mais um caso envolvendo menores infratores, um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi abordado pela Polícia Militar (PMDF) na tarde desta segunda-feira (20/10), no Setor de Oficinas do Núcleo Bandeirante.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante uma patrulha de rotina, uma equipe do 25º Batalhão notou atitude suspeita do menor, que tentou desfazer-se de seus pertences ao avistar os policiais. Com ele, foram encontradas uma grande quantia de dinheiro em notas trocadas e porções de drogas diversas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele confirmou que ganhou o dinheiro com a venda de drogas na região e foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).