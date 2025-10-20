InícioCidades DF

Polícia Civil procura homem que ameaçou ex-companheira de morte

José Cláudio da Silva é investigado por quebrar medidas protetiva e disparar arma de fogo em frente a casa da ex-companheira

A PCDF pede o apoio da população para identificar o suspeito - (crédito: Material cedido)
A PCDF pede o apoio da população para identificar o suspeito - (crédito: Material cedido)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura José Cláudio da Silva. O foragido é investigado por quebrar medida protetiva solicitada pela ex-companheira. De acordo com a 18ª DP (Brazlândia), ele teria comparecido à moradia da vítima disparado uma arma de fogo em frente ao local, ameaçando a ex-companheira de morte. 

Em menos de quatro horas do ocorrido, a Polícia Civil obteve, junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, um decreto de prisão preventiva e mandado de busca domiciliar contra o suspeito, com o objetivo de localizar a arma utilizada. 

Em vídeo, é possível ver os agentes da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia na casa de José Cláudio da Silva, onde não estava o homem nem a arma de fogo utilizada. Confira

A PCDF pede o apoio da população para identificar a localização do suspeito, por meio do número 197, e garante o sigilo das informações que possam auxiliar na captura. 

Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

postado em 20/10/2025 18:29
