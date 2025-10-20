Saiba quem é o advogado responsável por incendiar gameleira na Asa Norte

Advogado João Felipe de Oliveira Brito Blom, identificado pela polícia como responsável por incendiar gameleira na Asa Norte - (crédito: Redes Sociais)

Sócio de um escritório de advocacia em Brasília, corredor e formado no CEUB. Esse é o advogado João Felipe de Oliveira Brito Blom, de 37 anos, identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como o responsável pelo incêndio que destruiu uma gameleira histórica na entrequadra da 704/705 Norte.

Ele estava acompanhado do filho no momento em que ateou fogo à base da árvore, no último dia 12/10, por volta das 20h.









João Felipe é sócio proprietário na empresa Blom & Gasille Advogados, na capital federal, desde julho de 2018. Nas redes sociais, ele comemorou, em abril deste ano, a realização da primeira meia maratona (21k) de Brasília.

Procurada, a defesa do advogado afirmou ao Correio que, diante da manifestação recente do Ministério Público pela decretação do sigilo dos autos, irá se reservar ao direito de se pronunciar apenas no âmbito do processo.

Na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) se pronunciou, informando que acompanha os fatos e que está acionando a Comissão de Meio Ambiente.

Câmeras de segurança

De acordo com o delegado Paulo Noritaka, chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o homem foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. Em depoimento, afirmou que o fogo começou como uma “brincadeira infeliz” para entreter a criança, mas que ele perdeu o controle das chamas.

O advogado disse ter acreditado que havia apagado o fogo e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF assim que percebeu a proporção do incêndio. O ato resultou na destruição completa da árvore, considerada um símbolo da região, com cerca de 42 anos. O calor das chamas também danificou vidraças de comércios próximos e expôs pessoas nas imediações a risco direto e iminente.