TJDFT: webinar sobre mediação em conflitos fundiários tem inscrições abertas

As inscrições para o webinar “Mediação em Conflitos Fundiários Coletivos”, que dá início à XX Semana Nacional da Conciliação, estão abertas. A palestra ocorrerá no dia 3 de novembro, a partir das 8h30, e poderá ser acompanhada em transmissão pelo canal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no YouTube.

O encontro contará com a participação do desembargador Fernando Antonio Prazeres, presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e membro da Comissão Nacional do CNJ, e da analista judiciária Patrícia Elache, que também integra as duas comissões.

A proposta é qualificar magistrados, servidores e demais profissionais envolvidos no tema, buscando reproduzir as experiências da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR no âmbito dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais.

Voltado a membros das Comissões de Soluções Fundiárias, conciliadores e mediadores de CEJUSCs fundiários, magistrados e servidores interessados, Defensoria Pública, Ministério Público, procuradorias municipais e estaduais, companhias de habitação e Incra, o evento é uma oportunidade de troca e capacitação sobre práticas de conciliação no contexto fundiário coletivo.

As inscrições podem ser feitas até 30 de outubro, às 19h.

Conciliação

Promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Semana Nacional da Conciliação tem como objetivo estimular a cultura de paz, ampliar o uso de métodos consensuais e fortalecer o diálogo como forma de resolver conflitos. Neste ano, o tema é “Conciliar é legal”, e o TJDFT reforça o compromisso com soluções pacíficas e colaborativas.

O webinar é uma realização entre a Coordenadoria de Ensino Presencial (Coepe), a Secretaria de Métodos Adequados de Solução de Conflitos (Semasc) e o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (Nupemec) do TJDFT.