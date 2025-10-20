Pai agride professor dentro de escola no Guará

Um professor de uma escola pública do Guará foi agredido com socos, na manhã desta segunda-feira (20/10), pelo pai de uma aluna dentro da unidade de ensino. A ocorrência mobilizou uma equipe do Batalhão Escolar (BPESC) da Polícia Militar (PMDF).

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados após o homem invadir a escola e agredir o docente. Quando a equipe chegou ao local, a situação já estava controlada, e os envolvidos haviam sido separados em salas distintas.

O professor relatou ter sido atacado com socos e pontapés, mas disse ao policiais não saber o motivo da agressão. Já o suspeito afirmou que reagiu após receber uma mensagem da filha, que teria dito ter sido xingada pelo professor.

Os dois foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado como desacato, injúria e lesão corporal.