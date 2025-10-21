Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 76 milhões nesta terça (21/10)

Marivaldo sonha em conquistar a casa própria e ajudar a família caso a sorte bata à sua porta - (crédito: Davi Cruz/CB)

O frio na capital não foi capaz de parar os apostadores brasilienses, que foram às ruas com o objetivo de vencer o prêmio principal da Mega-Sena. Os números do concurso 2.929 serão sorteados nesta terça-feira (21/10), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 76 milhões.

Entre os jogadores, o porteiro Francisco Souza, de 40 anos, é um dos muitos apostadores que alimentam a esperança de mudar de vida com um prêmio milionário. Ele contou que, ao fazer sua aposta está com fé que vai ganhar. “Quando eu jogo, sempre tenho aquela esperança. Às vezes a gente pensa: ‘esse dinheiro resolveria muita coisa’. Eu mesmo compraria tanta casa e ia viver dos aluguéis”, comentou convicto.

Já o vendedor Marivaldo Ferreira da Silva, 54, sonha em conquistar a casa própria e ajudar a família caso a sorte bata à sua porta. “Penso em garantir uma moradia excelente para minha família. Também quero ajudar os parentes que mais precisam. O restante, a gente vai vendo com o tempo”, afirmou. Ele já ganhou pequenas quantias e garante que a esperança continua firme. “A esperança é a última que morre. Tem que torcer, senão nem joga”, disse.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.