Empresas ligadas ao PCC investigadas por fraude em combustíveis em Goiás

Ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em empresa em Senador Canedo, na Grande Goiânia: vínculo com o PCC

Entre os alvos da megaoperação desencadeada ontem contra o PCC, está a base de distribuição de combustíveis para 163 postos em Goiás. Dois promotores de Justiça, 15 agentes de segurança institucional, 12 policiais militares e oito auditores da Receita cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas jurídicas de Senador Canedo, a 20km de Goiânia. São empresas relacionadas ao comércio, produção e distribuição de etanol, diesel e gasolina no estado.

A ação serviu para colher documentos da organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e tributária. A decisão judicial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva (SP), que autorizou a operação, estima que a organização criminosa arrecadou mais de R$ 8 bilhões, lesando toda uma cadeia econômica ligada ao comércio de combustíveis.

A suspeita é de que muitos postos da região do Entorno, conhecidos por praticar preços bem abaixo da concorrência, tenham participação na fraude.

Repercussão

O presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, avalia que a investigação em andamento "confirma alertas feitos há anos pela federação e pelos sindicatos do setor: a introdução de metanol no mercado de combustíveis limpos, sua mistura ilegal à gasolina em detrimento do etanol anidro, a importação de nafta para formulação irregular de gasolina e seu posterior despejo nos postos. Essas práticas têm sido utilizadas principalmente em fraudes tributárias, que podem gerar diferenças de até R$ 1,37 por litro em relação ao mercado regular."

"Há muito tempo venho alertando consumidores e imprensa sobre situações em que determinados políticos, em busca de visibilidade em redes sociais, condenam diferenças de preços de até R$ 1,00 entre postos — muitas vezes comparando estabelecimentos da região do Entorno com Brasília. Em um mercado de commodities, essa conta não fecha", diz Tavares. "A operação de hoje confirma a realidade que sempre apontamos: por trás desses discursos populistas, o que se defende na prática é a manutenção e o fortalecimento da atuação do crime organizado", avalia.

2.996.899

É a população do Distrito Federal em 2025, segundo o IBGE. É um aumento de 0,47% em comparação com o ano passado. Segundo o órgão, as contagens populacionais servem de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos do país e são utilizadas como parâmetros pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios.

Oficina na Caixa Cultural

O fotógrafo e editor peruano Musuk Nolte estará em Brasília, na quinta-feira da semana que vem, para conduzir a oficina gratuita, "Enfrentando desafios sociais urgentes: o encontro entre documentário e arte", na Caixa Cultural Brasília, como parte da programação paralela na exposição World Press Photo 2025, em cartaz no local até 5 de outubro. As vagas são limitadas. Mais informações sobre inscrições podem ser conseguidas pelo telefone (61) 99922-0765 ou pelo e-mail gentearteirabr@gmail.com.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o fotógrafo vencedor da World Press Photo 2025. A obra de Musuk, Seca no Rio Amazonas, foi premiada na categoria Reportagem da América do Sul e uma das três finalistas ao prêmio Foto do Ano.

Contratação de jovem aprendiz

As empresas do Distrito Federal ganharam um reforço importante para cumprir a Lei da Aprendizagem e, ao mesmo tempo, contribuir para a inclusão profissional de jovens. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do DF (Senac-DF) lançou o Sistema de Empregabilidade do Jovem Aprendiz (Seja), uma plataforma digital criada para simplificar o processo de contratação e acompanhamento de aprendizes.

Com o Seja, as organizações podem cadastrar vagas, gerenciar contratos e planejar turmas de aprendizes de forma prática e segura. A ferramenta também funciona como um banco de talentos, em que adolescentes e jovens podem se inscrever e ser conectados diretamente às oportunidades oferecidas por empresas parceiras.

"O Seja é mais do que uma ferramenta de gestão. É uma ponte entre o presente e o futuro de milhares de jovens", afirma o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa. Para ele, a plataforma não apenas agiliza processos burocráticos, mas fortalece o papel social das empresas e reforça o compromisso do Senac com a transformação de vidas por meio da educação profissional.