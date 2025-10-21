Passagens subterrâneas do DF terão câmeras de vigilância 24h

Laíza Ribeiro*
As passagens subterrâneas ao longo do Eixão Sul e Norte irão passar por uma revitalização. Segundo o presidente da Novacap, Fernando Leite, as passagens receberão uma reestruturação completa, incluindo câmeras de vigiância 24h, com o objetivo de oferecer maior limpeza e segurança para a população. Esse foi um dos assuntos tratados pelo presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, durante o CB.Poder desta terça-feira (21/10).
Além de uma reforma estrutural completa, as passagens receberão iluminação resistente à vandalismo e as câmeras de segurança. Cerca de dez equipamentos, com monitoramento em tempo real, serão dispostos nas passagens, possibilitando a rápida reação em casos de vandalismo.
O sistema de segurança contará com a Polícia Civil, atuando na investigação de crimes contra o patrimônio, e com a Polícia Militar, que ficará responsável pela vigilância permanente, informou Leite, em conversa com as jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte.
Segundo o presidente da Novacap, as obras já iniciaram, revitalizando as passagens das quadras 102/103 Norte e 104/105 Sul, e estão previstas para serem entregues até metade de 2026.
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
