Passagens subterrâneas do DF terão câmeras de vigilância 24h

Presidente da Novacap, Fernando Leite, foi o entrevistado do CB. Poder desta terça-feira (21/10) e falou sobre a revitalização

Passagens subterrâneas terão monitoramento em tempo real - (crédito: Divulgação: CODEPLAN)
Laíza Ribeiro*

As passagens subterrâneas ao longo do Eixão Sul e Norte irão passar por uma revitalização. Segundo o presidente da Novacap, Fernando Leite, as passagens receberão uma reestruturação completa, incluindo câmeras de vigiância 24h, com o objetivo de oferecer maior limpeza e segurança para a população. Esse foi um dos assuntos tratados pelo presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, durante o CB.Poder desta terça-feira (21/10).

Além de uma reforma estrutural completa, as passagens receberão iluminação resistente à vandalismo e as câmeras de segurança. Cerca de dez equipamentos, com monitoramento em tempo real, serão dispostos nas passagens, possibilitando a rápida reação em casos de vandalismo. 

O sistema de segurança contará com a Polícia Civil, atuando na investigação de crimes contra o patrimônio, e com a Polícia Militar, que ficará responsável pela vigilância permanente, informou Leite, em conversa com as jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte.

Segundo o presidente da Novacap, as obras já iniciaram, revitalizando as passagens das quadras 102/103 Norte e 104/105 Sul, e estão previstas para serem entregues até metade de 2026. 

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

postado em 21/10/2025 15:39 / atualizado em 21/10/2025 16:07
