Exposição destaca cientistas italianas e ítalo-brasileiras na Esplanada

A partir desta terça-feira (21/10), a Embaixada da Itália no Brasil abre ao público a exposição Mulheres italianas e ítalo-brasileiras na ciência, em Brasília. A mostra faz parte da programação da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e poderá ser visitada gratuitamente até domingo (26/10), na Esplanada dos Ministérios.

Feita em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Conselho Nacional de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), a exposição apresenta o legado de seis pesquisadoras italianas e ítalo-brasileiras que se tornaram referência em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O público vai conhecer histórias de mulheres pioneiras que romperam barreiras de gênero e abriram caminho para novas gerações, além de cientistas que hoje lideram centros de pesquisa e inovação — como a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências.

Mais do que celebrar trajetórias individuais, a mostra propõe uma reflexão sobre o papel das mulheres na construção do conhecimento científico e na transformação social. Segundo os organizadores, a iniciativa busca valorizar a criatividade, a curiosidade e a coragem intelectual que continuam moldando a ciência contemporânea.

A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível em https://www.gov.br/mcti/pt-br