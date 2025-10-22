Alok debate arte, propósito e tecnologia no BB Digital Week

Artista estará em evento no dia 28 de outubro, às 16h, no Centro de Conveções Ulysses Guimarães - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O DJ e produtor musical Alok será uma das atrações do BB Digital Week (BBDW), evento promovido pelo Banco do Brasil que reunirá, de 28 a 30 de outubro, especialistas e influenciadores para discutir tecnologia, inovação, negócios e sustentabilidade. O artista participa do painel Tecnologia com alma: propósito, arte e futuro, às 16h do dia 28, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ao lado da vice-presidenta de negócios digitais e tecnologia do Banco do Brasil, Marisa Reghini.

Em formato de conversa, o encontro promete uma imersão em temas como ética no uso da tecnologia, inteligência artificial na produção artística, profissões do futuro e sustentabilidade. Alok abordará como equilibrar o avanço da tecnologia com a preservação da essência humana, especialmente em setores criativos como a música e as artes visuais.

Conhecido mundialmente por unir arte e impacto social, Alok tem se destacado também pela relação com a tecnologia. O artista estrelou recentemente a campanha Quem ama facilitar a vida, ama a tecnologia do BB, na qual apresenta soluções digitais do banco, como pagamentos por comando de voz, QR Code e ferramentas com inteligência artificial generativa.

Além do painel com o DJ, o BB Digital Week traz uma programação com mais de 280 palestras, painéis e workshops, distribuídos em 16 palcos. Ao todo, 500 participantes, entre especialistas, influenciadores e executivos, vão debater temas ligados à transformação digital. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia no portal oficial. O acesso às atividades será por ordem de chegada, sujeito à lotação das salas.

Com o tema Tecnologia made in Brasil: o futuro é agora, esta quarta edição do BBDW propõe destacar o protagonismo nacional no desenvolvimento tecnológico, reforçando a ideia de que o país não é apenas consumidor de inovações, mas também criador e solucionador de desafios digitais.

Entre os nomes confirmados estão o poeta e cronista Fabrício Carpinejar, a empreendedora Monique Evelle, fundadora da plataforma Inventivos e integrante do Shark Tank Brasil, e o palestrante Dado Schneider, doutor em comunicação. Cada uma das trilhas de conhecimento contará com um convidado de destaque, como Diogo Cortiz (Inteligência Artificial e Analytics), Marcelo Luz (Cibersegurança), Rodrigo Lemes (Experiência) e Manuel Pais (Desenvolvimento).

O evento é presencial, mas parte da programação será transmitida ao vivo no canal do Banco do Brasil no YouTube.