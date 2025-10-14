Alok no topo

Alok continuou a lançar singles e álbuns de sucesso, como “Big Jet Plane” e “Don’t Say Goodbye”, consolidando-se como um dos principais DJs do mundo. - (crédito: Reprodução Youtube)

Embora tenha nascido em Goiânia, foi em Brasília, onde chegou ainda na infância, que Alok se lançou como DJ e produtor, tocando em barzinhos de Vicente Pires. Tempos depois, iria se tornar um dos artistas de maior relevância na cena da música eletrônica internacional.

Na última sexta-feira, ao se apresentar do Tomorrowland Brasil 2025, no Parque Maeda, em Itu (SP), Alok viveu um fim de semana particularmente marcante: por lançar nas plataformas digitais o single To The Moon; promover a estreia do projeto Something Else, um dos momentos mais aguardados do evento; além, obviamente, de ter se consolidado como o terceiro melhor DJ do mundo,de acordo com a revista inglesa DJ Mag .

A classificação não chegou a surpreender a quem, há dois anos, protagonizou o que foi chamado Show do Século, ao tocar, para mais de 500 mil pessoas — plateia gigantesca, formada por pessoas de diferentes faixas etárias—, na celebração dos 100 anos do Copacabana Palace, icônico hotel do Rio de Janeiro.

Curiosamente, na pré-adolescência, o filho dos também DJs Ekanta e Swarup, foi roqueiro, fã de bandas internacionais como, Daft Punk, Gorillaz, Prodigy e The Chemical Brothers, costuma citar como influenciadores os rappers Emicida, GOG e o coletivo Racionais MC's.

Por duas vezes, assisti a performances de Alok. A primeira foi em 2017, no festival Na Praia, na Vila Planalto, nas imediações da Concha Acústica; e, a segunda, dois anos depois, numa área de Sobradinho, com bela vista panorâmica do Plano Piloto. Em ambas, o DJ, que já foi atração do Rock in Rio e do carnaval de Salvador, esbanjou simpatia e transformou aqueles espaços em grandes e concorridas pistas de dança.