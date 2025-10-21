InícioCidades DF
Festival da Alegria tem novas datas: de 24 a 26 de outubro

O evento é gratuito, voltado para o público infantil, e conta com atividades lúdicas e educativas, além de apresentações musicais, na Praça do Arerê, na QE 40

O Festival da Alegria é promovido pela Organização Social Vem Ser, com apoio da Prefeitura Comunitária da QE 40 - (crédito: Divulgação/Administração do Guará)

Com novas datas, o Festival da Alegria chega à Praça do Arerê, na QE 40 do Guará, de 24 e 26 de outubro, das 15h às 22h. O evento gratuito é voltado para o público infantil e conta com atividades lúdicas e educativas, além de apresentações musicais.

Durante os três dias de evento, as crianças poderão aproveitar a recreação infantil, pintura facial, balão mania, espaço kids e brinquedos infláveis. Além das atividades permanentes, haverá distribuição gratuita de picolé, pipoca e algodão-doce, e a presença dos grupos infantis Patrulha Canina e Turma do Scooby-Doo. 

O Festival da Alegria é promovido pela Organização Social Vem Ser, com apoio da Prefeitura Comunitária da QE 40, da Administração Regional do Guará e da Secretaria de Turismo do DF.

*Com informações da Administração Regional do Guará

 

21/10/2025
