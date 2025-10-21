Sensação térmica chega a 8,3°C no DF em manhã de neblina e alta umidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O amanhecer desta terça-feira (21/10) surpreendeu os brasilienses com sensação térmica de apenas 8,3°C registrada por volta das 5h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima oficial do Distrito Federal foi de 16°C, mas o forte vento e a alta umidade deixaram a manhã com sensação de frio mais intenso e presença de neblina em algumas regiões.

Srgundo o órgão de pesquisa, durante a tarde, os termômetros devem subir, chegando a 26°C ou 27°C no Plano Piloto e até 29°C nas regiões administrativas mais afastadas. A umidade relativa do ar, que começou o dia em 98%, deve cair para cerca de 60%, podendo chegar a 40% em pontos isolados do DF.

Apesar das pancadas registradas nos últimos dias, a tendência é de diminuição das chuvas. “A partir de amanhã o tempo vai secando um pouco mais. Continua amanhecendo nublado, mas as pancadas no fim da tarde vão diminuindo gradualmente”, explicou o meteorologista do Inmet, Danilo Siden. Entre quinta e sexta-feira, o céu deve ficar mais aberto, com menos nuvens e ventos mais fracos.

O especialista disse que não há alerta de chuva intensa para o Distrito Federal. Os sistemas mais fortes devem se concentrar na Bahia e no interior do Nordeste, especialmente na região do recôncavo baiano, onde as precipitações permanecem mais frequentes.