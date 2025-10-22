Aruc completa 64 anos e comemora com muito samba e história

10/02/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades- Blocos de carnaval 2024- Escola de samba Aruc no Cruzeiro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades- Blocos de carnaval 2024- Escola de samba Aruc no Cruzeiro)

Tradição na capital federal, a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) completa, nesta terça-feira (21/10), 64 anos. A entidade é sediada em Cruzeiro, e engloba departamentos de esportes e carnaval.

A Aruc foi fundada em 21 de outubro de 1961 e tem como sede o Clube Social Unidade de Vizinhança do Cruzeiro. O espaço abriga quadra esportivas, campo de futebol e salões para realização de eventos diversos. O espaço é atração dos brasilienses, que têm a oportunidade de viajar no acervo fotográfico e jornalístico, que nos anos 1980 identificou a data de fundação de seu bairro, o Cruzeiro, sendo no dia 30 de novembro de 1959.

Para comemorar, a Aruc promoveu um evento com muito samba. A festa levou a banda Bira Cidade e a Bateria da Aruc — Carcará, mostrando todo o ritmo e tradição que fazem história.