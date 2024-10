Exposição na Câmara Legislativa celebra a história da Aruc

Em comemoração aos 63 anos de fundação, a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) apresenta a exposição itinerante Aruc, Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Com 36 painéis compostos por fotos, textos e depoimentos, a mostra expõe ao público a história e o impacto do clube na construção da cultura brasiliense. A exposição chega hoje - quarta-feira - às 19h, na Galeria do Espelho D'água da Câmara Legislativa e passa por seis cidades da capital ao longo dos próximos seis meses.

Instituída em 21 de outubro de 1961, a Aruc é um clube tradicional do Distrito Federal sediado na região administrativa do Cruzeiro. "Samba, esporte e cultura" é o trinômio lema da instituição que construiu uma trajetória em todos estes aspectos, incluindo 31 títulos de carnaval, equipes vitoriosas nas mais diversas modalidades e o registro de Patrimônio Imaterial do DF em 2009. "Temos registros desde os primeiros desfiles, que mostram a Aruc disputando desde os anos 1960, e embora não tenha sido a primeira, é a única escola de samba em atividade desde aquele período, consolidando-se como o maior referencial de nosso carnaval." cita o professor de história e curador Rafael Fernandes, em entrevista ao Correio.

"A Aruc tem um acervo histórico riquíssimo, e desenvolvemos vários projetos para organizar e divulgar este acervo." conta Rafael. Ao longo dos anos, diversos projetos já foram desenvolvidos para ampliar memória local, como o lançamento do Almanaque Diamante no ano passado: "Ano passado lançamos um livro, e agora temos a exposição para ampliar o alcance deste acervo tão importante que foi reunido pelo Hélio Tremendani, presidente do Instituto Aruc Cultural, ao longo dos anos. A curadoria seguiu a mesma lógica da obra lançada em 2023, ao mostrar momentos importantes da Escola de Samba, de nossas equipes esportivas e da forte ligação da Aruc com o Cruzeiro e com Brasília como um todo." destaca o curador.

A exposição estará disponível na CDLF até o dia 31/10. O roteiro segue por Gama, em novembro, Samambaia, no mês de dezembro, e volta em 2025 no Espaço Renato Russo. As cidades de São Sebastião e Planaltina ainda não têm datas marcadas para a chegada da apresentação.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco