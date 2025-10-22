InícioCidades DF
Regiões do Lago Norte e Recanto das Emas ficarão sem energia nesta quarta

No Lago Norte, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, na SHIN QL 04. Já no Recanto das Emas, a suspensão será das 9h às 15h, nas quadras 405 e 406

Trabalhador mexendo em poste de energia elétrica - (crédito: Reprodução: Neoenergia)
A energia elétrica estará temporariamente suspensa nas regiões do Lago Norte e Recanto das Emas. O serviço será feito em razão de manutenção.

No Lago Norte, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, na SHIN QL 04. Já no Recanto das Emas, a suspensão será das 9h às 15h, nas quadras 405 e 406.


A suspensão temporária ocorre para garantir a segurança das equipes. Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

postado em 22/10/2025 06:00
