Regiões do Lago Norte e Recanto das Emas ficarão sem energia nesta quarta

A energia elétrica estará temporariamente suspensa nas regiões do Lago Norte e Recanto das Emas. O serviço será feito em razão de manutenção.

No Lago Norte, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, na SHIN QL 04. Já no Recanto das Emas, a suspensão será das 9h às 15h, nas quadras 405 e 406.



A suspensão temporária ocorre para garantir a segurança das equipes. Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.