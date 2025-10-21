Paranoá e Lago Norte terão fornecimento de energia suspenso nesta terça (21/10)

A Neoenergia programou para esta terça-feira (21/10) a execução de serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica em endereços do Paranoá e Lago Norte.
No Paranoá, o corte será das 9h às 15h, no Setor Habitacional Paranoá. Já no Lago Norte, o desligamento vai das 10h às 16h, na Granja do Torto, Trecho 03, Chácaras 58 e 60.
Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região. Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.
