Câmeras nas escolas: Sinpro diz que PL é inconstitucional e vai à Justiça

Segundo o sindicato, a instalação de câmeras nas escolas deixará de ser obrigatória e passará a ser facultativa. Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara Legislativa nessa terça-feira (21/10)

Professores protestaram contra a proposta - (crédito: Carolina Curi/Agência CLDF)
O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) manifestou repúdio ao projeto de lei que implementa o Sistema de Monitoramento e Registro de Atividades (SIMRA) nas escolas do Distrito Federal (PL 944/2024), aprovado pela Câmara Legislativa (CLDF) nessa terça-feira (21/10). O Sinpro argumentou que o PL é inconstitucional e pretende recorrer à Justiça para barrar sua efetivação. A instalação de câmeras nas escolas será facultativa. 

Segundo o Sinpro, a proposta visa criminalizar os professores e constitui um mecanismo de vigilância estatal, censura indireta e intimidação sobre a classe. "Fere a liberdade de cátedra dos(as) docentes — direito garantido pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e por outros dispositivos legais. Além disso, a vigilância viola a integridade intelectual, a proteção de dados de crianças e adolescentes, a gestão democrática e a autonomia pedagógica das escolas", diz o texto do sindicato, publicado na terça.

“O Sinpro não aceitará nenhuma iniciativa que transforme a escola em espaço de medo e repressão. Vamos acionar a Justiça para garantir que o direito à liberdade de ensinar e aprender seja respeitado”, afirmou a diretora do Sinpro, Márcia Gilda. O PL, de autoria do deputado Thiago Manzoni (PL) e Roosevelt Vilela (PL), parte do princípio de que professores devem ser monitorados “porque podem estar ensinando algo de errado na sala de aula”, completou. 

Professores protestaram contra a proposta (foto: Carolina Curi/Agência CLDF)

O projeto prevê a instalação obrigatória de câmeras de vídeo em locais como entradas, saídas, corredores, áreas de recreação e cantinas. Com relação ao videomonitoramento dentro das salas de aula, berçários, laboratórios e espaços esportivos, o PL prevê que a decisão caberá à diretoria escolar. Os equipamentos a serem instalados deverão ser capazes de armazenar integralmente as atividades desenvolvidas.

Segundo o texto, o conteúdo captado somente poderá ser disponibilizado mediante solicitação do Poder Judiciário, do Ministério Público, do docente (para registrar agressões sofridas ou refutar acusações acerca de sua própria conduta) e dos órgãos de segurança pública, no caso de as imagens serem necessárias para investigação em curso. Foram 15 votos favoráveis e seis contrários.

Violência nas escolas

O sindicato apontou que o projeto não estabelece qualquer tipo de segurança para dentro das salas de aula, e apenas registrará os acontecimentos nesse ambiente, podendo não impedir casos de violência que, segundo o Sinpro, são iniciados fora dos muros das unidades escolares. “É a falta de políticas públicas, de distribuição de renda, de atendimento adequado à população; é o desemprego e a fome que geram a violência”, destacou o diretor do Sinpro, Cleber Soares.

A melhor forma de prevenir a violência dentro das escolas, de acordo com o diretor, “é com um governo que promova uma política de justiça social e investimento na educação”. O PL 944/2024 foi aprovado na CLDF sem qualquer diálogo com os profissionais da educação, conforme frisou o sindicato, além de destacar que a medida desconsidera "os reais problemas enfrentados nas escolas, como a superlotação das salas de aula, a falta de investimentos e outros", segundo o texto do Sinpro.

A aprovação da redação do projeto vem na esteira do caso de um professor agredido em uma escola pública no Guará após repreender uma aluna que utilizava o aparelho celular de forma indevida. Imagens mostram o momento em que o educador recebe chutes e socos por parte do pai da aluna, que havia ido ao colégio tirar satisfações. O homem precisou ser contido pela própria filha, com a ajuda de funcionários e colegas da instituição.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 22/10/2025 12:19
