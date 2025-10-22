Com 17 °C, DF tem menor máxima para outubro em 64 anos

O Distrito Federal viveu uma das manhãs mais frias dos últimos meses, nesta quarta-feira (22/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada nesta terça (21/10) foi a menor para o mês de outubro desde o início das medições, em 1961. “Ontem foi a temperatura máxima mais baixa já registrada em outubro: 17,5 °C aqui no Plano Piloto. Antes disso, só em 2011 tivemos algo parecido, com 18,3 °C”, informou a meteorologista do Inmet, Lady Custódio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quarta (22), a sensação térmica chegou a 6,5 °C por volta das 3h da manhã, e atingiu 6,9 °C às 5h. Já a temperatura mínima real foi de 12,6 °C nas estações de medição do DF. A máxima, no entanto, pode variar entre 24 °C e 25 °C no Plano Piloto e deve chegar a 27 °C ou 28 °C em algumas regiões, como Ceilândia e Taguatinga.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 75%, com leve redução em relação aos dias anteriores. Segundo a meteorologista, a tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas e diminuição da umidade. “Não há previsão de chuvas mais intensas. Se ocorrerem, devem ser bem isoladas e na forma de chuvisco. A nebulosidade também reduziu bastante”, explicou.

Ainda segundo a especialista, o cenário deve permanecer estável até o fim da semana, com o retorno de temperaturas mais altas e tempo seco. “Para a próxima semana, há possibilidade de uma frente fria no Sul do país, mas é cedo para afirmar se ela vai influenciar o clima no DF”, completou.