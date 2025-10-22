Antonino Cerqueira conta que escolhe os números aleatoriamente, confiando no que aparecer à frente - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A disputa para quem será o novo milionário do Distrito Federal continua. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (21/10). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio que será nesta quinta (23/10).

As seis dezenas sorteadas no evento foram: 01, 11, 13, 14, 36 e 45. A modalidade da quina teve 70 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 40.435,71. A quadra registrou 5.175 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 901,57.

Os brasilienses foram às lotéricas para fazer suas apostas com expectativas de garantir a bolada. Com esperança e bom humor, Antonino Cerqueira, 67 anos, aposentado, conta que escolhe os números aleatoriamente, confiando no que aparecer à frente.

O aposentado diz que, caso seja o vencedor, pretende investir em uma casa e ajudar parentes. “A gente sempre está com o pensamento positivo. Quero comprar algumas coisas e quem sabe viver do rendimento delas também”, afirma.

Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 85 milhões (foto: Reprodução/YouTube/Caixa)

Outro que sonha com os milhões é Francisco Silva, 63, porteiro. Ele compartilha que, se ganhar, quer comprar uma casa e talvez voltar para sua terra natal, na Paraíba. “Temos que tentar, até porque só ganha quem tenta”, ressalta com entusiasmo.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

