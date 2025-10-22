InícioCidades DF
JUSTIÇA

Servidores representados pelo Sindetran DF têm débitos previdenciários suspensos

Juiz entendeu que o Iprev cobrou valores referentes a 2020, quando as novas regras ainda não tinham passado a valer

Justiça suspende cobrança servidores representados pelo Sindetran DF - (crédito: Ascom/TJDFT)
O juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a suspensão imediata das cobranças de previdência que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) estava fazendo contra aposentados e pensionistas representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito (Sindetran DF).

O prazo estabelecido para os servidores decidirem se queriam parcelar as dívidas, referentes às contribuições previdenciárias de novembro e dezembro de 2020, também foi suspenso pelo juiz, que considerou “abusiva” a cobrança dos valores a título de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas.

A Justiça esclarece que a Lei Complementar Distrital, de n. 970/2020, alterou as regras de contribuição desses servidores, mas essa mudança só deveria valer a partir de 1° de janeiro de 2021, de forma que o Iprev não poderia cobrar um valor de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020.

Além disso, a decisão aponta que uma cobrança retroativa baseada em uma alteração de interpretação normativa seria vedada pelo artigo 2º, XIII, da Lei nº 9.784/99.

A reportagem entrou em contato com o Iprev por e-mail e aguarda uma resposta sobre a decisão judicial.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 22/10/2025 15:32
