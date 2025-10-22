Sexualidade PCD: lançamento literário debate inclusão e afeto no DF

Com o objetivo de discutir preconceitos e promover o diálogo sobre sexualidade e inclusão, a escritora e artista plástica Eva Leite realiza um bate-papo sobre acessibilidade sexual nesta quinta-feira (23/10), na Biblioteca Pública de São Sebastião. A atividade é gratuita e faz parte do ciclo de lançamentos da terceira edição do livro Minha Vida Tem Rodas, Meus Sonhos Têm Asas.
O projeto já passou por outras regiões do Distrito Federal, como Varjão (em maio) e Paranoá (21/10), sempre reunindo o público em conversas abertas sobre corpo, autonomia e inclusão.
- Leia também: Sexualidade e deficiência física: “dessexualização” e apagamento é desafio para a comunidade
Tetraplégica desde os 20 anos, Eva encontrou na arte uma forma de ampliar fronteiras. Durante a reabilitação, aprendeu a digitar com a boca e deu início à carreira literária e artística. Hoje, soma cinco livros publicados e diversas exposições, produzindo textos e pinturas com a mesma técnica que aprendeu no processo de reabilitação.
A partir da autonomia pessoal e financeira que a arte possibilita, Eva relata ao Correio se sentir inclusa na sociedade. “Essa força muda a vida e o pensamento das pessoas”, comemora. Sendo uma pessoa com deficiência (PCD), a autora descreve sua expressão sexual como importante, mesmo que cercada de preconceitos.
“Na expressão do afeto e do amor, a sociedade diz que deficientes não podem fazer isso e aquilo porque não é bonito. Isso gera uma tremenda confusão na cabeça da pessoa PCD. Até descobrir o que importa, seus desejos e tendências, é uma luta”, afirma. A partir de relatos de experiências semelhantes e às vezes desconfortáveis, Eva busca dar voz a essas pessoas.
Sobre o livro
Lançado originalmente em 2004, “Minha Vida Tem Rodas, Meus Sonhos Têm Asas” foi o primeiro livro de Eva. A nova edição, revisada e ampliada, acrescenta capítulos que abordam temas ainda pouco discutidos, como a sexualidade e a afetividade das pessoas com deficiência.
Com base em depoimentos de pessoas com deficiência e familiares, a autora conduz o leitor a refletir sobre autoaceitação, descoberta da sexualidade, afetividade de jovens com Síndrome de Down ou Transtorno do Espectro Autista, e os desafios físicos e sociais que envolvem esses processos.
O lançamento da 3ª edição conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.
Serviço:
Bate papo com Eva Leite - São Sebastião
Lançamento do livro “Minha Vida Tem Rodas. Meus Sonhos Têm Asas” – 3ª edição
Na quinta-feira (23/10), na Biblioteca Pública de São Sebastião - Quadra 101, Área Especial, Residencial Oeste - São Sebastião/DF, às 14h. Entrada franca
