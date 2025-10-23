Homem desaparece em Ceilândia e família pede ajuda

Moisés foi visto pela última vez em frente à casa que morava com a mãe e o irmão - (crédito: Arquivo Pessoal)

A família de Moisés Bispo da Paixão, de 47 anos, está em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. O homem, que tem deficiência e histórico de convulsões decorrentes de epilepsia, desapareceu na quinta-feira (16/10), por volta de 12h, na Expansão do Setor O, em Ceilândia, onde mora com a mãe e o irmão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com familiares, Moisés foi visto pela última vez em frente à própria casa. "Meu irmão nunca saía de perto, sempre ficava por ali mesmo. No dia em que desapareceu, estava na frente de casa, como de costume", contou o irmão Jonas Bispo.

Leia também: Homem morre ao se desequilibrar e ser atropelado por caminhão em Samambaia

A mãe registrou ocorrência na 24º DP (Ceilândia), que investiga o caso. No momento do desaparecimento, Moisés vestia bermuda cinza, moletom azul-escuro, boné alaranjado e sandálias brancas.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro do homem seja repassada pelos telefones (61) 99292-8554 ou (61) 99115-6034.



