Homem morre ao se desequilibrar e ser atropelado por caminhão em Samambaia

Informações preliminares dão conta de que a vítima se desequilibrou no meio-fio e acabou atropelado na quadra 201 Norte. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente

Atropelamento ocorreu em Samambaia, na manhã desta quinta-feira (23) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Atropelamento ocorreu em Samambaia, na manhã desta quinta-feira (23) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Um homem identificado como José Almeida Oliveira, 76 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na quadra 201 Norte, em Samambaia. Informações preliminares obtidas pelo Correio dão conta de que a vítima, pessoa com deficiência intelectual, se desequilibrou enquanto estava em uma parada de ônibus, próximo ao meio-fio, caiu e acabou atingido pelo veículo. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/10). 

Segundo familiares presentes no local do acidente, o idoso era aposentado, mas trabalhava de forma informal como empacotador em um supermercado da região. Ele morava na quadra 313, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu`à ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no lugar onde ocorreu o atropelamento. 

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) e da Polícia Civil (PCDF), que está fazendo a perícia. 

*Contribuiu Ed Alves

Por Letícia Mouhamad
postado em 23/10/2025 11:28
