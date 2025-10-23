Homem morre ao se desequilibrar e ser atropelado por caminhão em Samambaia

Um homem identificado como José Almeida Oliveira, 76 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na quadra 201 Norte, em Samambaia. Informações preliminares obtidas pelo Correio dão conta de que a vítima, pessoa com deficiência intelectual, se desequilibrou enquanto estava em uma parada de ônibus, próximo ao meio-fio, caiu e acabou atingido pelo veículo. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO









Segundo familiares presentes no local do acidente, o idoso era aposentado, mas trabalhava de forma informal como empacotador em um supermercado da região. Ele morava na quadra 313, em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu`à ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no lugar onde ocorreu o atropelamento.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) e da Polícia Civil (PCDF), que está fazendo a perícia.

*Contribuiu Ed Alves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular