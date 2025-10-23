DF registra manhã fria com sensação térmica de 10,7°C nesta quinta (23)

Frio atípico marca a semana no DF, com manhãs geladas e previsão de tempo seco e céu limpo até o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu com temperaturas baixas nesta quinta-feira (23/10), registrando mínima de 13°C na região do Paranoá. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor sensação térmica do dia foi de 10,7°C.

Durante a tarde, os termômetros devem subir e alcançar entre 26°C e 27°C em diversas regiões do DF. A umidade relativa do ar se manteve elevada nas primeiras horas do dia, com índices de 85% no Plano Piloto e 90% em outras áreas. No período da tarde, a mínima deve variar entre 30% e 40%, segundo o Inmet.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, o tempo deve permanecer estável até o fim de semana, com céu limpo e pouca nebulosidade. “A previsão é que continue com o céu mais aberto. Pode até ter alguma nuvem alta, mas nada muito expressivo e que traga chuva”, explica ao Correio.

As chuvas mais contínuas devem retornar apenas na virada de outubro para novembro, por volta dos dias 30 e 31. “Por enquanto, há só um sinal fraco de precipitação, mas nada significativo”, acrescenta.

O frio atípico para o período, segundo o meteorologista, está relacionado à influência de ventos fortes vindos do oceano, que têm trazido ar mais frio para o Centro-Oeste. “Essa massa de ar frio atinge parte da região Sudeste e acaba influenciando também o Distrito Federal, mas deve enfraquecer nos próximos dias”, afirmou Danilo Siden.

