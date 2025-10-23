PM apreende 53 pés de maconha em residência de Vicente Pires

A operação foi conduzida pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu 53 pés de maconha, além de insumos e equipamentos usados na produção, após descobrir um laboratório de cultivo da planta em uma residência no Condomínio Residencial Park, em Vicente Pires. A ação teve início após uma denúncia anônima indicar a existência de uma plantação ilegal no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Três pessoas são presas pela PMDF com quase 100kg de maconha e armas

A operação foi conduzida pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). As equipes confirmaram o cheiro forte vindo do imóvel e, com o auxílio de um drone, identificaram a presença das plantas. Durante a busca, foram encontrados 17 frascos de fertilizantes, uma balança de precisão e um vaporizador utilizado para a secagem da maconha.

O morador foi abordado e afirmou que não tinha envolvimento, no entanto, acabou preso em flagrante. O suspeito foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (SIA), onde deve responder por tráfico de drogas e cultivo ilegal de entorpecentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular