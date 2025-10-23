Oficinas de Taguatinga vendiam módulos de veículos usados em roubos e furtos

Cinco oficinas de acessórios automotivos localizadas no Setor H Norte, em Taguatinga, foram alvos de uma operação desencadeada pela Polícia Civil (PCDF) na manhã desta quinta-feira (23/10). Segundo as investigações, os estabelecimentos comerciais vendiam, de maneira irregular, “módulos de caminhonete” — peças de alto valor e usadas para adulterar sinais identificadores de veículos.

O trabalho foi conduzido pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos II (Corpatri/DRFV2) junto ao Departamento de Trânsito (Detran). A operação vistoriou as dependências internas, depósitos e áreas de exposição de peças das cinco oficinas. Como resultado, foram encontradas diversas peças automotivas de procedência duvidosa, itens sem documentação fiscal válida, bem como módulos de veículos produtos de crime, expostos para a comercialização.

O delegado à frente do caso, Guilherme Sousa Melo, afirmou que a operação culminou na identificação de um dos principais receptadores de módulos de caminhonete do DF. “Descobrimos diversos módulos de origem criminosa desse tipo de veículo, com a adoção de ferramentas tecnológicas de identificação”, frisou.

Nas lojas, os agentes do Detran apreenderam cintos de segurança, airbags, sistema e suspensão. Foram lavrados mais de 40 autos de infração de trânsito e dois carros foram apreendidos e levados ao depósito. O núcleo de apoio técnico do órgão auxiliou na verificação de autenticidade e rastreabilidade de peças e identificação de possíveis irregularidades em etiquetas de segurança veicular.

Segundo a polícia, a operação, que contou com a participação de 30 policiais e cerca de 20 agentes de trânsito, visou enfraquecer o ciclo criminoso de furto, roubo e desmanche de veículos, promovendo a repressão à receptação e incentivando a regularização do comércio de peças automotivas no Distrito Federal.

