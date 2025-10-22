InícioCidades DF
Alvo de duas operações, casa em Santa Maria operava como ponto de cocaína

As equipes encontraram cocaína embalada para venda, dinheiro, duas balanças de precisão, munições de diferentes calibres, celulares e um carro usado entregar drogas

Itens apreendidos pela Polícia Civil - (crédito: PCDF/Divulgação)
Itens apreendidos pela Polícia Civil - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três homens foram presos pela Polícia Civil (PCDF) por tráfico de drogas na QR 205 de Santa Maria. O mesmo local foi alvo de uma operação deflagrada em março, em que os agentes da 33ª Delegacia de Polícia identificaram um grupo responsável pela distribuição e venda de entorpecentes na região.

A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (22/10). Novas provas colhidas pela polícia mostraram que os traficantes haviam retomado as atividades ilícitas. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, as equipes encontraram cocaína embalada para venda, dinheiro, duas balanças de precisão, munições de diferentes calibres, celulares e um carro usado entregar drogas, uma vez que, segundo a PCDF, eles ofereciam a modalidade “delivery”.

De acordo com os investigadores, o caso integra uma linha de apurações permanentes voltadas ao combate do tráfico nas quadras residenciais de Santa Maria, com foco em interromper as redes de abastecimento e logística mantidas por grupos criminosos. Os três suspeitos foram conduzidos à 33ª DP. A operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipo) e da Seção de Operações com Cães (SOC).

Por Darcianne Diogo
postado em 22/10/2025 23:41
