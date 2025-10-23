Hospital da Criança registra 13 casos de bactéria resistente em UTI

Segundo a unidade de saúde, 12 dos casos foram assintomáticos e apenas um paciente apresentou sinais de infecção - (crédito: Divulgação / Vinicius de Melo )

Treze crianças internadas no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) testaram positivo para a bactéria Acinetobacter baumannii, resistente à maioria dos antibióticos. Segundo o hospital, apenas um paciente apresentou infecção e todos os casos estão sob controle, sem registro de mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A bactéria é conhecida por causar infecções hospitalares e por ser resistente a uma ampla gama de antibióticos. A detecção ocorreu durante testagens de rotina realizadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

Em nota, o HCB afirma que os casos ocorreram em setembro e que a presença da bactéria foi confirmada em 13 pacientes, sendo que 12 seguiram assintomáticos, sem indicativos de infecção. Apenas um paciente apresentou sintomas, tendo finalizado o tratamento com antibióticos e mantendo o quadro clínico estável, afirma a unidade de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a confirmação, o hospital bloqueou imediatamente a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), isolou os pacientes positivos, reforçou a higienização e os protocolos de uso de EPIs. Também foi feita a limpeza com indução eletrostática e triagem dos demais internados. O setor já está liberado.

O Correio contatou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que esclareceu que os pacientes não estão infectados, e esse foi um episódio que não ocasionou consequências clínicas ou danos à saúde dos pacientes. Além disso, não implicou no uso de medicamentos ou antibióticos.

“Os pacientes acometidos e, atualmente, internados estão alocados em unidade de terapia intensiva e em enfermaria de internação, seguindo as normas de isolamento. As crianças são direcionadas para a enfermaria apenas após a alta da UTI, conforme avaliação e conduta médica”, afirmou a pasta.