Ministério da Saúde lança carreta de atendimento à mulher em Ceilândia

O Ministério da Saúde lançou a carreta da saúde da mulher, nesta quinta-feira (23/10), em Ceilândia. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas é voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A ação integra o movimento do Outubro Rosa e marca uma nova etapa do programa, que também levará unidades móveis para municípios de Alagoas, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul. Os atendimentos começam nesta sexta (24), durante a manhã e a tarde.

Em uma cerimônia no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, onde a carreta ficará por 30 dias, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a unidade móvel tem capacidade para atender cerca de 60 mulheres por dia, com foco em consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias. Segundo ele, o objetivo é reduzir o tempo de espera no SUS e ampliar o acesso a exames especializados, especialmente em regiões com grande demanda reprimida.

“O programa Agora Tem Especialistas está colocando carretas de mamografia e exames especializados na saúde da mulher. Tudo o que as mulheres estão esperando na fila para esse atendimento, nós estamos instalando hoje na Ceilândia. Essa ação está acontecendo em outros 22 estados do país para reduzir o tempo de espera por uma ultrassonografia, uma mamografia ou um exame ginecológico”, afirmou Padilha. O titular da pasta comentou, recentemente, sobre a insatisfação com as longas filas no país.

O ministro explicou ainda que a carreta permanecerá 30 dias em Ceilândia, com o agendamento das pacientes sendo feito pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). “As mulheres que já estão na fila serão chamadas pela Secretaria do GDF. A ideia é começar o atendimento imediatamente e, depois desse período, levar a carreta para outras regiões onde há necessidade de exames e acompanhamento especializado”, completou.

Padilha também reforçou que o Agora Tem Especialistas foi transformado em política permanente de Estado, após aprovação no Congresso Nacional. “Essa é uma lei que garante o atendimento especializado e prevê a expansão para outras áreas, como tomografia e cirurgias oftalmológicas. O programa está mudando a realidade de quem aguarda há meses por um exame no SUS”, destacou o ministro.

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante, ressaltou que a chegada da carreta representa um reforço importante na rede de atendimento da capital. “A carreta vem somar esforços na linha de cuidado da saúde da mulher. Uma paciente que faz uma mamografia aqui, por exemplo, e tem um nódulo suspeito, já é encaminhada para a biópsia e, se confirmado o diagnóstico, entra imediatamente na linha de cuidado oncológica. É uma forma de garantir agilidade no diagnóstico e no tratamento”, disse ao Correio.

Serviços

As carretas do programa Agora Tem Especialistas são equipadas com consultório ginecológico climatizado, sala de espera externa com capacidade para 60 pessoas, sala de pequenos procedimentos, central de esterilização e área de acolhimento. Em todo o país, 28 unidades móveis estarão em operação em 22 estados, com a meta de atender mais de 42 mil mulheres e realizar cerca de 130 mil procedimentos em 30 dias, informou o Ministério da Saúde.

Entre os serviços ofertados estão mamografia, ultrassonografia mamária, punção e biópsia de mama, colonoscopia, exames anatomopatológicos e ultrassonografia pélvica e transvaginal. O investimento do governo federal nesta etapa é de R$ 18,9 milhões.







