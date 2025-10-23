Gangue de menores que aterrorizava o Gama cometeu 20 assaltos em 2 semanas

Uma gangue de quatro adolescentes, suspeita de cometer uma série de roubos no Setor Central do Gama, foi apreendida pela 14ª Delegacia de Polícia. O grupo é investigado por cometer 20 assaltos em um período de duas semanas.

As investigações da Polícia Civil revelaram que os roubos ocorriam perto de colégios públicos do Setor Central. Os menores tinham como alvos estudantes e mulheres, com foco em bicicletas e celulares, informou a polícia.

Uma das vítimas que procurou a polícia relatou ter sido assaltada duas vezes por um dos menores, num intervalo de quatro dias. Os fatos ocorreram em 18 e 22 de setembro. As versões das vítimas são semelhantes: uso de faca, agressões e chutes.

Em um dos ataques, em 25 de setembro, um idoso foi golpeado na cabeça com uma chave de roda. Um dia depois, outra pessoa foi esfaqueada no braço. A vítima correu à 14ª DP e foi socorrida pelos policiais.

Audácia

A ousadia do bando chamou a atenção da polícia. Em 4 de outubro, um dos adolescentes, ao render uma pedestre, disse: “Fica tranquila, você não será a única a ser assaltada por mim hoje”. Ao ser ouvido na DCA, um deles postou uma foto nas redes sociais se intitulando como “capetinha do Gama”.



Os menores têm passagens por tráfico, receptação, lesão corporal, ameaça, dano e direção perigosa. O delegado-adjunto da 14ª DP alerta: “A maioria das vítimas são menores de idade. As ações têm sido cada vez mais violentas. Estamos trabalhando para que não ocorra no Gama o que ocorreu recentemente na Asa Sul, onde um rapaz de 16 anos perdeu a vida em um assalto". "É necessário que haja alteração legislativa para impor que menores permaneçam apreendidos em crimes de roubo", opinou o delegado.