Samamba Rock: o festival que transforma Samambaia em cidade do rock

Criado em Samambaia, Paulo Atos, de 53 anos, focou seus esforços na promoção cultural da cidade. Envolvido desde a adolescência com arte, cultura e rock n'roll, chegou na cidade em 1989, com 16 anos. Atualmente, é organizador do festival Samamba Rock, que junta o amor que Paulo tem por Samambaia com a paixão pelo gênero musical. A jornada de Atos está intrinsecamente ligada com Samambaia, foi na cidade onde firmou suas raízes roqueiras e criou sua família.

Antes de Samamba — apelido carinhoso que Atos deu à cidade — ele morava em Taguatinga. Entretanto, não troca a atual cidade por nada. "Eu cheguei quando tudo ainda era barro. Eu fui crescendo e fui tomando um amor pela cidade. A minha história é aqui, minha família está aqui. Não tem outro lugar que eu consiga esse nível de conforto e que reúna todos os aspectos da minha vida", disse.

O festival foi criado em 1998, após Atos encerrar as atividades da sua banda 'Oreia Seca, no ano anterior. "Eu criei o Samamba Rock com o intuito de contribuir com a cena cultural da cidade. Permitir que esse estilo tenha mais espaço e que todas as pessoas que gostem do estilo, seja negro, LGBTQIAPN , ou PCD se sinta acolhido em participar de um evento disso", explicou Paulo.

Além do viés cultural, Atos comenta que utiliza o Samamba Rock para também fomentar políticas públicas para a população. "Antes do evento principal, fazemos o Seminário Underground Samamba Rock, com todas as bandas inscritas no festival para discutir pautas importantes como saúde mental, feminicídio, cultura da periferia e produção independente", afirmou. Para Atos, é imprescindível que a cena acolha diversos tipos de pessoas. "Fazemos questão de incluir bandas com representatividade feminina e LGBT, por exemplo. Isso é importante para o cenário cultural", acrescentou.

Ele também participou de outras cenas culturais da cidade. Antes do surgimento do festival, ele foi a primeira pessoa a interpretar Jesus Cristo na Paixão de Cristo — hoje conhecida como Paixão do Cristo Negro. Atos comenta que o cenário cultural da cidade evolui muito desde o surgimento. "Samambaia teve uma evolução muito grande nesse sentido. Tem uma diversidade cultural enorme. Todo esse movimento feito pela população é muito lindo de assistir e participar", ressaltou.



